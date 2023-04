Rolnicy zapowiadają zaostrzenie protestu w Szczecinie. Ma być ich więcej i chcą blokować ulice

Manifestujący swoje niezadowolenie z polityki rządu rolnicy z Pomorza Zachodniego zapowiadają, że zaostrzą protest, który trwa już 12 dni. Ma być ich więcej i chcą blokować ulice Szczecina, a nie tylko organizować symboliczne przejazdy. - My do Warszawy jeździliśmy już wielokrotnie, teraz czekamy, aż władza przyjedzie do nas - zapowiadają.

Widmo bankructw

- Protest zaostrzamy od środy. To, co obiecał minister Kowalczyk, nie jest wystarczające. My już wiele razy jeździliśmy do Warszawy, teraz czekamy, aż władza przyjedzie do nas - powiedział nam Michał Szcześniak, przedstawiciel rolników z Koszalina. Pozostali zapowiadają, że nie ruszą się z zielonego miasteczka, dopóki dialog z rządzącymi ich nie usatysfakcjonuje. – Łączy nas widmo bankructw – mówią.