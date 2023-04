Rolnicy nie będą blokować ulic w Szczecinie w czasie świąt. Nie przerywają jednak protestu

Protest rolników w Szczecinie. W święta bez blokad

- Trudno oceniać pana ministra po dwóch dniach jego rządów. Oczywiście faktem jest to, że pierwszego dnia zwołał sztab kryzysowy, drugiego dnia pojawił się na granicy. Są twarde zapowiedzi wstrzymania eksportu zbóż zza granicy. Jest to porozumienie zawarte między stroną polską i ukraińską. Pozytywnie na to patrzymy. Jaki będzie tego efekt, czy rzeczywiście ten transport zostanie zatrzymany? Pamiętajmy, że droga lądowa jest jeszcze przez Słowację. Czekamy na efekt tego, co pan minister zapowiedział wspólnie ze stroną ukraińską - mówi rolnik.