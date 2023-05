Radny PiS ze Szczecina w ubiegłym roku zarobił ponad milion złotych w państwowej firmie

Bogaty wiceprezes

Z oświadczenia majątkowego 44-letniego Pawlickiego wynika, że na państwowej posadzie, jako wiceprezes Enei S.A., zarobił w ubiegłym roku 1,14 mln zł brutto, co daje średnio miesięcznie 95 tys. zł. Do tego dochodzi jeszcze m.in. dieta radnego w wysokości 42,3 tys. zł rocznie.

Szybka kariera

Pół miliona w akcjach

Jak zauważa "Wyborcza", z jego oświadczenia majątkowego, które złożył w listopadzie 2018 roku, gdy rozstawał się z posadą wiceprezydenta, wynikało, że zarabiał około 200 tys. zł rocznie. W ubiegłym roku zarabiał już siedem razy więcej. Ma też dwa mieszkania w Szczecinie: 66 m kw. i 45 m kw. Trzy lata temu Pawlicki za to większe mieszkanie miał jeszcze 280 tys. zł kredytu hipotetycznego do spłaty. Teraz w jego oświadczeniu nie ma słowa o kredycie.

O "tłustych szczurach"

Na sesjach rady miasta, w której PiS jest w opozycji, Pawlicki nie przebiera w słowach, gdy mówi do radnych Platformy Obywatelskiej. Na jednej z ubiegłorocznych sesji krzyczał do radnych i prezydenta Szczecina "hańba" i "Für Deutschland!", a kiedy wypominano mu, że Polacy cierpią przez inflację i rosną rachunki za prąd, a tymczasem zarząd Enei ma bardzo wysokie pensje, określił radnych PO mianem "tłustych szczurów".

Jak komentuje Arkadiusz Marchewka, poseł Koalicji Obywatelskiej, teraz widać, kto jest "tłustym szczurem". - W czasie, gdy ludzie płacą bardzo wysokie rachunki za prąd, PiS-owscy działacze stają się milionerami i to jest niedopuszczalne. Obsiedli stołki spółek Skarbu Państwa i doją je bez opamiętania. Dzisiaj złożę interpelację do Enei, by odpowiedziano mi na pytanie, czemu Pawlicki tyle zarabia - przekazał nam. Liczy, że radny poda się do dymisji, bo - jak uważa - jego zarobki pokrywane są właśnie z tych wysokich rachunków, jakie płacą Polacy.