Sprawa jak z horroru. Dziś rusza proces czterech oskarżonych o zabójstwo i "akt kanibalizmu"

Mieli zabić swoją ofiarę i "dopuścić się aktu kanibalizmu". Tak twierdzi prokuratura, która skierowała sprawę do sądu. Oskarżeni są czterej mężczyźni, nie przyznają się. W toku śledztwa nie udało się odnaleźć ciała ofiary, ani nawet ustalić jej personaliów.

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie rozpoczyna się dziś proces czterech mężczyzn, którzy, zdaniem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w 2002 roku mieli torturować, a potem zabić nieznanego mężczyznę. Po wszystkim mieli zbezcześcić zwłoki i "dopuścić się aktu kanibalizmu".

Jak twierdzą prokuratorzy, grupa mężczyzn miała działać "ze szczególnym okrucieństwem" i "w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie". Oskarżonym grozi kara więzienia na czas nie krótszy od 12 lat, kara 25 lat lub dożywocie.

Trudne zadanie

Śledczym nie udało się ustalić, kim była ofiara, jaki był motyw zabójstwa, a nawet, kiedy doszło do przestępstwa. Także miejsce zdarzenia nie do końca jest jasne, ponieważ świadek nie potrafił jednoznacznie wskazać jeziora, nad którym miało do niego dojść. W końcu prokuratura postawiła na jezioro Osiek w województwie lubuskim, ale mimo wielokrotnego przeczesywania zbiornika, nie odnaleziono tam szczątków ofiary. Biegły powołany przez śledczych stwierdził jednak, że dno jest na tyle piaszczyste, iż wciąż może kryć kości.

Oskarżeni w tej sprawie to: Robert M. (rocznik 1976), Sylwester B. (rocznik 1961), Rafał O. (rocznik 1979) oraz Janusz Sz. (rocznik 1970).

W akcie oskarżenia czytamy: "w nieustalonym bliżej dniu w okresie od lipca do października 2002 roku w okolicy miejscowości Łasko oraz Strzelce Krajeńskie, działając wspólnie i w porozumieniu po uprzednim pobiciu i pozbawieniu wolności ze szczególnym udręczeniem, działając ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, zabili poprzez dekapitację mężczyznę o nieustalonych danych personalnych, a następnie dopuścili się aktu kanibalizmu".

Zmienny świadek

Jedynym oskarżonym, który wciąż przebywa w areszcie, jest Robert M., który miał, według prokuratury, być prowodyrem zabójstwa i jako jedyny miał znać personalia ofiary, z którą był skonfliktowany. On sam całkowicie zaprzecza, by do zabójstwa kiedykolwiek doszło. Podobnie jak wszyscy pozostali oskarżeni.

Początkowo jedynym, który przyznawał, że do zdarzenia doszło był Rafał O. Już wtedy obrona przekonywała, że jego zeznania pozbawione są szczegółów i sprzeczne – choćby wspomniana już wcześniej sytuacja, gdy nie potrafił wskazać jeziora, w którym zatopiono zwłoki, czy podać choćby przybliżonej daty zdarzenia. Miał również twierdzić między innymi, że do zatopienia szczątków ofiary użyto pontonu jednego z oskarżonych, który, jak się okazało, został wyprodukowany kilka lat później.

Gdy ostatnio z Rafałem O. rozmawiał reporter Uwagi! TVN, całkowicie zaprzeczył on, by do zabójstwa i kanibalizmu kiedykolwiek doszło. Twierdził, że zeznał policjantom, co chcieli, bo go do tego zmusili. Obejrzyj cały materiał Uwagi! TVN.

Autor:eŁKa/gp

Źródło: TVN24 Szczecin