W Szczecinie rolnicy będą protestować do skutku. "Firmy robią sobie biznesy, a my nie mamy przyszłości"

Rolnicy chcą stabilizacji

- Głównie chcielibyśmy, aby import zboża z Ukrainy stanął. To zboże miało do Polski tylko wjechać i wyjechać do krajów, które potrzebują tego zboża. A nie, że to zboże zalewa nasz rynek. My nie jesteśmy w stanie konkurować z ukraińskim zbożem i korporacjami, które je do nas eksportują - mówi Karol Lebowski