Prokuratura przetrzymywała dokumenty z gabinetu ginekolog. Pacjentki zapowiadają kroki prawne

Pacjentki szczecińskiej ginekolożki Marii Kubisy spotkały się z prawnikiem w sprawie przetrzymywania przez prokuraturę ich dokumentacji medycznej na ponad 1,5 miesiąca. Twierdzą, że ich prawa zostały pogwałcone. Kobiety są zbulwersowane i zapowiadają złożenie zażaleń na postępowanie śledczych, a także pisma do odpowiednich instytucji.

Kilka pacjentek Marii Kubisy, ginekolog, która ma gabinet w Szczecinie, a także pracuje w Niemczech , spotkało się we wtorek wieczorem z prawnikami i przedstawicielkami Regionalnego Kongresu Kobiet. Pacjentki są zbulwersowane tym, że prokuratura przez półtora miesiąca przetrzymywała ich dokumentację medyczną zabraną z gabinetu ginekolog.

Przygotowują kilka pism

Kobietom pomaga zespół prawny koordynowany przez adwokatów Agnieszkę Stach i Michała Olechnowicza. W trakcie spotkania omówiono aspekty prawne i konsekwencje "aresztowania kart medycznych" oraz zablokowania pacjentkom możliwości leczenia. Pacjentki zapowiedziały podjęcie kroków prawnych, między innymi wysłanie zażaleń do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

– Do czwartku będzie przygotowano pięć pism przygotowanych przez mecenasów do kilku instytucji. Między innymi do rzecznika praw pacjenta, rzecznika praw obywatelskich, dyrektora ochrony danych osobowych, europejskiego Trybunału Praw Człowieka – wymienia Bogna Czałczyńska, pełnomocniczka marszałka województwa ds. kobiet i równego traktowania, która również zaangażowała się w sprawę.