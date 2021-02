Szczecin pozywa Skarb Państwa na 46 milionów złotych. "Rząd ustanawia podwyżki dla nauczycieli i umywa ręce"

Urząd Miasta w Szczecinie poinformował, że będzie domagał się w sądzie od Skarbu Państwa 46 milionów złotych. Chodzi o pieniądze, jakie urząd musiał dołożyć do wynagrodzeń nauczycieli w latach 2018-2020.

Jak mówi nam Piotr Krzystek, prezydent miasta Szczecina, jego zdaniem podwyżki dla nauczycieli są słuszne, ale nie kosztem budżetów miast. - Rząd ustanawia podwyżki dla nauczycieli i umywa ręce. Dobrze, że one są, ale niech dadzą też na nie pieniądze – uważa Krzystek.

- Wydatki miasta na edukację rosną z roku na rok. W tej chwili to ponad 800 milionów złotych. Niestety, rząd nie wywiązuje się z kwot deklarowanych na edukację dlatego my, mieszkańcy Szczecina, każdego roku dokładamy do oświaty – dodaje Krzystek.