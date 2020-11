Pożar w szpitalu, nie żyje dwóch pacjentów

Dwie osoby nie żyją po pożarze w szczecińskim szpitalu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. To dwaj pacjenci z sali, w której pojawił się ogień. Pierwszy zmarł tuż po pożarze, drugi kilka godzin później.

Pożar wybuchł przed godziną 6 w poniedziałek, w jednej z sal Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w budynku Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Do gaszszenia ognia wysłano osiem zastępów straży pożarnej, pożar został szybko opanowany.

Przyczyną pożaru papieros?

Jak przekazał Tomasz Kubiak, rzecznik Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Szczecinie, jeden z pacjentów przebywających w pomieszczeniu, w którym wybuchł ogień, nie żyje. Nie jest jednak jasne, co było bezpośrednią przyczyną zgonu.

Rzeczniczka szpitala Bogna Bartkiewicz uspokaja, że pacjenci powoli już wracają do swoich sal. Wyjawia też podejrzenia pojawienia się ognia. - Wszystko wskazuje na to, że doszło do zaprószenia podczas palenia papierosa przez pacjenta. Sprawa jest badana. Na miejscu jest policja - mówi nam Bartkiewicz.