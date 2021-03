Tragiczny pożar, 10-letni chłopiec zmarł w szpitalu

Pożar w domu dwurodzinnym w Szczecinie wybuchł w nocy. Z mieszkania ewakuowały się dwie osoby dorosłe i dwuletnie dziecko. W środku został 10-letni chłopiec, ewakuowali go strażacy. - Doszły do nas informacje, że niestety ten chłopiec przewieziony do szpitala zmarł - przekazał rzecznik prasowy straży pożarnej.

Dodał, że 10-latek był reanimowany i został przewieziony do szpitala. - Doszły do nas informacje, że niestety ten chłopiec przewieziony do szpitala zmarł - powiedział Kubiak. - Rodzice, jak również młodsze dziecko zostali poparzeni i przewiezieni do szczecińskich szpitali - dodał.