Pomnik Paprykarza Szczecińskiego zniknął. "Przykro mi, że jestem kiczem bez wartości artystycznych"

Szukają nowego miejsca dla konserwy

Jak przekazał nam Jacek Jastrzębski z Gryf Nieruchomości, pomnik Paprykarza zabezpieczono w magazynie. - Działamy dalej wiosną. Liczę na pozytywne klimaty w sprawie – napisał do nas pan Jacek. Chce, by instalacja stanęła w innym miejscu. Na pewno będzie musiał to być teren nie wpisany do rejestru zabytków, bo miejski konserwator zabytków już sugerował, że na taką możliwość się nie zgodzi.