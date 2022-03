Policjanci odzyskali zaginione zabytki. Wśród nich morowce, które miały chronić przed zarazą

Zaginione przedmioty o wartości historycznej odnaleziono na jednym z osiedli w Szczecinie. To krzyże zwane morowcami, a także przedwojenny granitowy orzeł i płyty nagrobne. Właściciel posesji usłyszał zarzut kradzieży.

Udział w odzyskaniu zabytków miał komisarz Marek Łuczak - specjalizujący się w tej dziedzinie policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, zwany "łowcą zabytków". O jego pracy informowaliśmy już wielokrotnie . W miniony weekend funkcjonariusze z komisariatu w Dąbiu (dzielnica Szczecina) poprosili go, by pomógł w ocenie przedmiotów odnalezionych na jednej z posesji na osiedlu Słonecznym.

Przedmioty z historią

Po wojnie Polacy strącili pomnik, przeniesiono go na przykościelny cmentarz. Stamtąd zabrał go właściciel posesji na osiedlu Słonecznym. Jak przekonywał mundurowych, chciał go ochronić przed zniszczeniem, ale o fakcie nikogo nie poinformował.