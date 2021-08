Policja walczy z pijanymi sternikami. W ciągu jednego tygodnia zatrzymali siedmiu

Dwa lata więzienia za "jedno piwo"

- Prowadząc łódź motorową, niejednokrotnie mamy na pokładzie inne osoby i również musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy za nie odpowiedzialni. Trzeba sobie to po prostu wyobrazić - codziennie mamy w Polsce po kilka przypadków utonięć - przypomina Pankau. I dodaje: - To bardzo ważne, by zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ nadal pokutuje przekonanie, że jedno piwo na wodzie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A warto pamiętać, że sterowanie łodzią po spożyciu alkoholu nie różni się od kierowania samochodem w tym stanie.

Za pływanie na sprzęcie wodnym - kajaku, łódce z wiosłami czy rowerze wodnym - pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi grzywna do 500 zł. Poważniejsze kary są przewidziane, gdy jednostka jest wyposażona w silnik - w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) może grozić grzywna nie mniejsza niż 50 złotych oraz areszt, a za prowadzenie w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila we krwi) grozi grzywna do pięciu tysięcy złotych, ograniczenie wolności, a nawet dwa lata więzienia.