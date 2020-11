Stali w korku, gdy wjechała w nich ciężarówka, zginęło sześć osób. Rozpoczął się proces kierowcy

W czwartek przed sądem w Szczecinie zaczął się proces w sprawie karambolu na A6, do którego doszło 9 czerwca 2019 roku. Zderzyło się wtedy sześć aut osobowych i ciężarówka. Samochody stanęły w ogniu, zginęło sześć osób.

Kierowca tira, który miał wjechać w stojące w korku auta, usłyszał zarzut umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Jak podkreśla Patryk Zbroja, obrońca kierowcy, oskarżony przyznaje się częściowo do zarzucanego mu czynu – według jego relacji spowodował wypadek, ale nie zrobił tego umyślnie, co zarzuca mu prokuratura. – Nie dopatrzył panującej na drodze sytuacji. To była chwila, która może zaważyć na całym jego życiu – przekazał nam Zbroja przed czwartkową rozprawą.