Zarzuty dla sternika po śmierci dziesięcioletniej dziewczynki

Sternik łodzi motorowej, która w sobotę wywróciła się na jeziorze Dąbie, usłyszał dwa zarzuty. Dotyczą one śmierci 10-letniej dziewczynki, która została uwięziona pod wodą w kabinie motorówki. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.

Jednocześnie prokurator nie chce zdradzać szczegółów ustaleń co do tego, dlaczego łódź się wywróciła. Zapewniła, że wyeliminowano możliwość zderzenia motorówki z inną łodzią.

Obarek przekazała nam, że oprócz 10-latki, która się utopiła, inna osoba małoletnia doznała obrażeń ciała na okres powyżej siedmiu dni. Potwierdziła także, że sternik był trzeźwy w momencie wypadku. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Prokuratura zapowiada wniosek o areszt tymczasowy.

Reanimacja trwała półtorej godziny

Tylko w niedzielę doszło do 7 utonięć

Uwięziona w kabinie

Dodała, że pogotowie przewiozło do szpitala cztery inne osoby z grupy płynących tą samą łodzią. Sześcioletnia dziewczynka z urazem kończyny górnej, barku, została zabrana do szpitala razem z 40-letnią mamą, która doznała urazu głowy i barku. 36-letnia kobieta nie miała obrażeń, ale do szpitala pojechała z sześcioletnim chłopcem, który miał otarcia.