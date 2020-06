Rowerem wjechał w mercedesa. Dwa mandaty

To szczęście, że nic nie stało się rowerzyście, który spowodował kolizję na skrzyżowaniu w centrum Szczecina. Ryzykowna jazda mężczyzny uderzy go na pewno po kieszeni – otrzymał mandaty łącznie na 1000 złotych.

W poniedziałek 22 czerwca na Placu Kościuszki, jednym ze skrzyżowań w centrum Szczecina, doszło do zdarzenia drogowego, które jednemu ze świadków udało uwiecznić się na nagraniu.

Siła uderzenia wyrzuca jednoślad i jego pasażera w górę. Po upadku rowerzysta bardzo powoli zbiera się z ziemi. Po chwili udaje mu się to. Podchodzi wtedy do mercedesa. Nie wiadomo, o czym rozmawiają z kierowcą auta, widać natomiast, że rowerzysta próbuje odjechać, ale kierowca mercedesa rzuca się za nim, łapie go i zawraca.