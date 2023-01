Nowy rezonans magnetyczny w szczecińskim szpitalu. Dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- Jest to wysokiej klasy rezonans magnetyczny, najlepszy sprzęt w Zachodniopomorskiem - zachwala Filip Tera, koordynator zespołu techników w szpitalu Zdroje w Szczecinie. Sprzęt został właśnie przekazany placówce przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Unikalne urządzenie

Zakup urządzeń i aparatury do Pracowni Rezonansu Magnetycznego sfinansowany został ze środków pochodzących z 29. finału WOŚP. Sercem pracowni jest nowoczesny aparat Siemens Magnetom Sola - 1,5-teslowe urządzenie, które wraz z dodatkowymi funkcjami, w jakie zostało wyposażone, czyni je unikalnym w skali całego regionu.

Fundacja WOŚP przekazała też do nowej pracowni aparat do znieczulania dzieci i kardiomonitor jezdny - urządzenia specjalnie dostosowane do pracy w środowisku pola magnetycznego. Finansowe wsparcie w wysokości blisko trzech milionów złotych udzielił także Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.