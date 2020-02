"Z wózkiem? W życiu!". Nowe schody w lesie odstraszają pieszych

W Lesie Arkońskim – popularnym miejscu odpoczynku i rekreacji w Szczecinie – oddano ostatnio do użytku kładkę ze schodami i podjazdem dla wózków. Wydaje się, że to świetne rozwiązanie, ale zdaniem spacerowiczów konstrukcja jest za stroma.

Lasek Arkoński zajmuje spory obszar szczecińskiej zieleni. To istotne miejsce na mapie spacerowej, wypoczynkowej i rekreacyjnej miasta. Wyznaczone są tu szlaki turystyczne, a także kilka punktów widokowych. Jest chętnie odwiedzany przez rowerzystów, rolkarzy, emerytów i całe rodziny z dziećmi w wózkach.

Urzędnicy: są inne ścieżki

Pracownicy urzędu miasta przekonują, że są inne trasy, którymi można spacerować. Dodają, że jest to jedynie kładka pomocnicza, która w nagłej sytuacji może się przydać.

- Projektanci wyszli z założenia, że ta infrastruktura w okolicy, czyli wszystkie ścieżki i dojścia, są w pełni wystarczające do tego, żeby piesi mogli bez problemu, w miarę bezkolizyjnie się poruszać – przekonuje Piotr Zieliński z Urzędu Miasta w Szczecinie.

- Samo przejście, same schody, oczywiście spełniają uwarunkowania techniczne, ale nie jest to ciąg komunikacyjny dla takich osób, które poruszają się z wózkami albo na wózkach. Nie jest to jedyna droga, którą można się przemieszczać - dodaje urzędnik.