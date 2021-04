"Nieszczęśliwy wypadek na placu zabaw w przedszkolu". Dwoje dzieci trafiło do szpitala

Na placu zabaw jednego ze szczecińskich przeszkoli doszło do nieszczęśliwego wypadku, dwie dziewczynki trafiły do szpitala. - U jednego dziecka były trudności z oddychaniem, u drugiego doszło do zatrzymania krążenia, ale udało się bardzo szybko przywrócić akcję serca - informuje rzeczniczka pogotowia.

Do wypadku doszło na terenie przedszkola przy ulicy Hożej w Szczecinie. Policja zgłoszenie dostała w piątek po godzinie 12. - Według wstępnych informacji doszło do nieszczęśliwego wypadku na terenie placu zabaw z udziałem dwójki dzieci, które po udzielonej im pomocy medycznej zostały przetransportowane do szpitala - mówi mł. asp. Ewelina Gryszpan, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Policja nie informuje na razie, co dokładnie się wydarzyło.