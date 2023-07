Nielegalne składowisko tuż przy Odrze w Szczecinie. Groźne chemikalia stoją pod gołym niebem

Setki tysięcy litrów wypełnionych trującymi, łatwopalnymi oraz żrącymi substancjami składowane jest nielegalnie w Szczecinie przy jednym z kanałów Odry. To kolejna bomba ekologiczna na terenie Polski, z którą instytucje nie wiedzą, jak sobie poradzić.

Cztery miesiące temu w Szczecinie, w pobliżu Odry ujawniono nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów. To setki tysięcy litrów olejów przemysłowych oraz innych substancji, które są trujące, żrące, łatwopalne, zagrażającymi środowisku i życiu biologicznemu, także ludzi. Właściciel terenu miał zgodę na organizację składowiska, ale wygasło ono w 2020 roku.

Setki tysięcy chemikaliów

Patowa sytuacja

Niestety z ustaleń Alicji Rucińskiej, reporterki TVN24 Szczecin, wynika, że w tej sprawie nic się nie zmieniło, a zagrożenie chemikaliami wciąż jest bardzo wysokie. Co więcej, odpowiedzialność za wywóz i utylizację odpadów spadła na Urząd Miasta, a tego nie stać na to, by wydać kilkadziesiąt milionów złotych na ten cel.