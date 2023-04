Nie żyje pięciomiesięczne niemowlę. Sąd zdecydował o karze dla matki

Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał matkę na sześć lat pozbawienia wolności. Zastosowano nadzwyczajne złagodzenie kary. Biegli orzekli, że kobieta nie była poczytalna. Do orzeczonej kary zaliczono okres aresztu od 7 marca 2021 roku. Sąd uznał, że kobieta jest winna działania z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia syna.

Do zdarzenia doszło 7 marca 2021 roku. To wtedy policja została wezwana przez matkę dziecka do klatki schodowej jednej z kamienic w Szczecinie. Dziecko leżało w wózku i nie dawało znaków życia. Lekarz pogotowia obecny na miejscu stwierdził zgon niemowlęcia.