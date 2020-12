Zbudowali robota do walki z koronawirusem

Jemu koronawirus nie zagraża, a jednocześnie może uchronić przed zakażeniem ludzi – zespół naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie skonstruował robota do walki z pandemią. Samoczynnie, bez udziału człowieka, może on dezynfekować pomieszczenia czy wyłapywać osoby z podwyższoną temperaturą.

Semi-autonomiczny robot, który sam przemieszcza się po pomieszczeniach, dezynfekując je skutecznie i eliminując bakterie oraz wirusy, w tym koronawirusa SARS-CoV-2 – to projekt zespołu ze szczecińskiego ZUT. Dzięki stworzeniu takiego urządzenia można ograniczyć zakażenia na przykład personelu medycznego. Właśnie powstał prototyp urządzenia.

Zainteresowanie szpitali

- Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w opcję monitorowania temperatury osób, które są w zasięgu wbudowanej kamery termowizyjnej. Optymalnym umiejscowieniem robota w trybie pomiaru temperatury będą główne wejścia do budynków. Jego budowa jest modułowa, więc łatwo go przebudować do innych celów – opowiada Miądlicki.