Minęły trzy lata od ułożenia stępki. Prom miał już pływać, a "nie dzieje się nic"

Do Szczecina wraca nadzieja na rozwój stoczni - zapowiadał trzy lata temu ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki. Wtedy stanęła stępka, która miała być częścią ponad 200-metrowego promu pasażersko-samochodowego dla polskiego armatora. - Ten kawałek blachy nazywany stępką dalej stoi tak, jak stał i nie dzieje się tutaj zupełnie nic - mówi poseł Arkadiusz Marchewka z Koalicji Obywatelskiej, która wnioskuje do NIK o kontrolę w ministerstwie, u armatora oraz w stoczniach.

Trzy lata po uroczystości w stoczni nadal nie dzieje się nic. W lutym 2019 roku minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk mówił, że rozpoczęcie budowy promów nastąpi za pół roku, w sierpniu i we wrześniu 2019 roku zapewniał, że "jeszcze w tym roku". We wtorek z kolei minister stwierdza, że zakładano 2022-2023 rok, a na uwagę, że na stronie rządowej wciąż jest mowa o 2019 roku, odpowiada: "Jest to związane z pierwotnym projektem, który miał być realizowany".

"Kawałek blachy nazywany stępką dalej stoi tak, jak stał"

KO zwraca uwagę na to, że "(...)stępka została położona na pochylni pomimo braku istnienia projektu technicznego i wykonawczego promu. Oznacza to, że stępka ta być może nigdy nie przyda się do realizacji projektu. Prom miał być budowany przez Morską Stocznię Remontową "Gryfia" S.A. na terenie Stoczni Szczecińskiej sp. z o.o. Decyzja taka zapadła pomimo że żaden z tych podmiotów nie posiadał zasobów potrzebnych do realizacji tak dużego przedsięwzięcia, a przede wszystkim brakowało im odpowiednio wykwalifikowanej załogi oraz wyposażenia".