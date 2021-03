Miał oferować dziewczynkom pieniądze za przejażdżkę autem. Sąd go uniewinnił

Szczeciński sąd uniewinnił mężczyznę, który miał proponować trzem niepełnoletnim dziewczynkom pieniądze za to, żeby przejechały się z nim samochodem. Sędzia uznał, że nie można mówić ani o porwaniu, ani nawet o jego próbie, bo oskarżony nie użył wobec dzieci siły fizycznej.

W czerwcu 2019 roku policja zatrzymała mężczyznę, który w prawobrzeżnej części Szczecina jednego dnia starał się zwabić do swojego samochodu trzy dziewczynki. Miał oferować im 100 złotych za to, by się z nim przejechały. Wszystkie mu odmówiły.