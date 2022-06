Szczecin. Mężczyzna leżał na chodniku z ranami kłutymi. Podejrzany usłyszał zarzuty

Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i ciała ofiary. Podejrzany zatrzymany

W poniedziałek rzeczniczka poinformowała, że zatrzymano podejrzanego w tej sprawie. Usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi od ośmiu lat więzienia do dożywocia. W poniedziałek do sądu ma zostać skierowany wniosek o areszt dla podejrzanego.