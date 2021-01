Medycy z pogotowia ratunkowego czekali na szczepienie. Dziś się udało

Pracownicy szczecińskiego pogotowia ratunkowego alarmowali jeszcze w poniedziałek rano, że wciąż nie zostali zaszczepieni i nie wiedzieli, kiedy to nastąpi. - Powinniśmy być traktowani priorytetowo, bo przecież jesteśmy na pierwszej linii frontu - podkreślali. W poniedziałek po południu wreszcie udało się ich zaszczepić.

– Nie zostaliśmy do tej pory zaszczepieni. Nie wiem, kiedy będziemy, chociaż chętnych jest wielu – mówiła nam Ewa Wilczyńska, lekarz z pogotowia ratunkowego. Pani Ewa jest emerytowaną anestezjolożką, jest więc dodatkowo wśród osób z grupy ryzyka ze względu na wiek.

– Uważam, że pracownicy medyczni powinni być zaszczepieni priorytetowo. Grupa "pogotowia" powinna być jeszcze przed grupą zero, dlatego że jesteśmy wyjątkowo narażeni na zakażenie koronawirusem – zaznaczała lekarka.

Wilczyńska podkreśla, że ze względu na charakter pracy pracowników pogotowia i to, że często mają 60 sekund na wyjazd do chorych, nie zawsze są w stanie przebrać się w ochronne kombinezony. - My jesteśmy codziennie narażani na zakażenie, ale tez sami potencjalnie możemy zakażać – podkreślała lekarka.