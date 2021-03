"Matka przyznała się do zabicia noworodka"

Policja została wezwana przez matkę dziecka do klatki schodowej kamienicy przy ul. Emilii Plater w Szczecinie w niedzielę około godz. 19. Dziecko leżało w wózku i nie dawało znaków życia. Lekarz pogotowia obecny na miejscu stwierdził zgon niemowlęcia.

Jak dodała Macugowska-Kyszka, "kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu". Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla kobiety. Sąd przychylił się do tego wniosku.