Tożsamość ofiary nieznana, "pakt milczenia i akt kanibalizmu". Prawomocny wyrok za zabójstwo

Mieli torturować, a później zabić, zbezcześcić zwłoki i - jak podawała prokuratura - "dopuścić się aktu kanibalizmu". Śledczym nie udało się ustalić tożsamości ofiary ani tego, kiedy dokładnie doszło do przestępstwa. Oskarżeni zaprzeczali, by doszło do przestępstwa. Zapadł właśnie prawomocny wyrok.

Trudne zadanie

"Traumatyczne przeżycie"

Uzasadniając wyrok, sędzia Banaś wskazał, że dowody pozwoliły ustalić m.in. to, że Robert M., gdy spotkał przed barem w Łasku mężczyznę, z którym miał zatarg o pieniądze, uderzył go, a następnie zaprowadził do samochodu Zbigniewa B., do którego wsiedli również pozostali oskarżeni (do lokalu przyjechali razem). W trakcie jazdy nad jezioro Osiek M. miał uderzyć nieznanego mężczyznę i wtedy właśnie - według ustaleń sądu - zaplanował zabicie go, o czym powiedział Zbigniewowi B. - ten zatem wiedział później, co oznacza polecenie "wiesz, co masz robić" wydane mu nad jeziorem.