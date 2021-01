Kwiaciarnia na lodzie zamknięta. Sanepid: to jednak nadal lodowisko

Sanepid przeprowadził kontrolę lodowiska w Szczecinie, które było otwarte jako magazyn z kwiatami. To pomysł właścicieli. Po kontroli dostali nakaz natychmiastowego zamknięcia nietypowej kwiaciarni.

- W niedzielę w godzinach popołudniowych odbyła się wspólna kontrola policji i sanepidu na szczecińskim lodowisku kwiaciarni. Oceniając stan faktyczny pracownicy sanepidu uznali, że jest to nadal lodowisko, a nie kwiaciarnia – przekazała Małgorzata Kapłan, rzeczniczka sanepidu w Szczecinie. - Według obowiązujących przepisów lodowiska nie mogą obecnie funkcjonować. W związku z tym kontrolerzy wydali decyzję o unieruchomieniu dalszej działalności. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu – dodała.

Kwiaty na lodzie

Magazyn kwiatów na lodzie otwarto na lodowisku przy ul. Botanicznej na Osiedlu Majowym w Szczecinie. Osoby, które tam przyszły w weekend najpierw musiały wykupić kartę wstępu do magazynu z kwiatami, który znajdował się na tafli lodowej. Kosztowało to od 12 do 17 złotych w zależności od "wielkości kwiatu". Żeby odebrać swojego kwiatka, konieczne było wjechanie na środek tafli.