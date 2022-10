Szczecin. Kryzys dotyka jadłodzielnie. "Więcej jest tych, którzy potrzebują niż tych, którzy się dzielą"

- Chlebek, bułki i jakąś tu drożdżówkę chyba - pokazuje to, co dostał w Jadłodzielni jeden z mieszkańców Szczecina. Jak mówi, pieniędzy jak zwykle mu nie wystarczy.

"Ostatnio więcej jest tych, którzy potrzebują niż tych, którzy się dzielą"

To sprawia, że zdarzają się sytuacje, że jadłodzielnie nie mają czego wydać potrzebującym. - Dzielimy się tym, co otrzymujemy. Ostatnio więcej jest tych, którzy potrzebują, niż tych, którzy się dzielą - przyznaje Abramowicz.

Przedstawiciele szczecińskiej jadłodzielni apelują, by dzielić się posiłkiem z potrzebującymi. Jedzenie można przynosić do dziewięciu ogólnodostępnych punktów. - Każdy może podzielić się posiłkiem. Zapraszamy do niemarnowania, do dzielenia się - mówi Abramowicz.