Kobieta zmarła po wybuchu gazu. Prokuratura oskarżyła gazowników. Jest wyrok sądu

Sąd w Szczecinie uniewinnił gazowników, którym prokuratura zarzucała przyczynienie się do eksplozji w kamienicy, w której zginęła starsza kobieta. Mężczyźni dwa dni wcześniej sprawdzali instalację gazową w budynku. Zdaniem sądu "zachowali się adekwatnie do sytuacji".

Dwóch pracowników firmy dostarczającej gaz w Szczecinie usłyszało w poniedziałek wyrok uniewinniający w sprawie wybuchu w kamienicy w centrum miasta. - Zachowali się adekwatnie do sytuacji. Sprawdzili gaz w mieszkaniu na parterze, do którego zostali wezwani. Sprawdzili też poziom gazu w pomieszczeniach pod nim i nad nim – uzasadniał Józef Grocholski, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie.

- Winy należy szukać u zarządcy, bo to on odpowiada za kontrole i ewentualne odłączenie gazu lokatorom – podkreślił sędzia. Według niego "doszło do rażącego zaniedbania przez zarządcę". Jednocześnie obu oskarżonych uznał za całkowicie niewinnych.