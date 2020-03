Stan pacjentki zarażonej koronawirusem "wymaga obecnie intensywnej opieki medycznej"

Jeszcze pięć osób czeka na badania

U mężczyzny i kobiety zakażenie nowym wirusem potwierdzono w piątek. To osoby w średnim wieku, pochodzące ze Stargardu (Zachodniopomorskie). Wcześniej przebywały one w północnych Włoszech. Gdy poczuły się źle, skontaktowały się telefonicznie z inspektorem sanitarnym. Po przebadaniu lekarz skierował oboje do izolacji domowej. Po kolejnym pogorszeniu stanu zdrowia mężczyzna i kobieta w środę trafili do szpitala wojewódzkiego.