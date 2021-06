Kobieta z dziećmi usiłuje przejść przez przejście. "Naliczyłem osiem aut, które się nie zatrzymały"

Nagranie trafiło na policję

Jak przekazał Reporter 24, ta niebezpieczna sytuacja miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Sczanieckiej i 1 Maja. - To było w piątek, około godziny 20 w Szczecinie. Zwykle działająca na tym skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna przy pasach miała awarię, co spowodowało olbrzymi problem z przejściem na drugą stronę ulicy. Część aut zatrzymywała się i przepuszczała pieszych, część przelatywała przez skrzyżowanie. Ja zatrzymałem się, inny kierowca mnie ominął i popędził prosto przez pasy. Naliczyłem osiem aut, które nie zatrzymało się, by kobieta z dzieckiem i wózkiem mogła bezpiecznie przejść – relacjonuje nam pan Adam.