Przetrwało wojny światowe, zawieruchy polityczne i kryzysy, ale koronawirus nie daje mu szans

Obecnie Księga Guinnessa za najstarsze nieprzerwanie działające kino uznaje Plaza Cinema w Ottawie, ale nie w stolicy Kanady, a małym 12-tysięcznym miasteczku w Kansas w Stanach Zjednoczonych. Jego otwarcie miało miejsce 22 maja 1907 roku. Co prawda w czasach Wielkiego kryzysu (lata 1929-1933) kino zostało zamknięte na kilka lat, ale w tym czasie w miejscu kina nie otworzono żadnej innej działalności, więc redaktorzy Księgi uznali, że nie jest to przeszkodą w przyznaniu certyfikatu. Pierwszym kinem jest jednak L’Eden Théâtre w La Ciotat w południowej Francji otwarte w 1889 roku. To w tym kinie w 1896 roku bracia Lumiere pokazali swój 50-sekundowy słynny film "Wjazd pociągu na stację w La Ciotat", który rzekomo miał doprowadzić publikę do paniki na widok jadącej wprost na nich lokomotywy. W 1995 roku kino zostało zamknięte z powodów bezpieczeństwa i dopiero w 2013 roku odnowiono je i znów otwarto.