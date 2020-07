Na autostradzie wjechał w zwalniające przed nim auta. Zginęło sześć osób. Kierowca tira oskarżony

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 35-letni kierowca samochodu ciężarowego jest oskarżony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, do której doszło 9 czerwca 2019 roku na autostradzie A6 w Szczecinie.

- Wiedząc, że zbliża się do zwężenia drogi spowodowanego pracami drogowymi, niewłaściwie obserwował przedpole, nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzających pojazdów i nie dostosował prędkości do sytuacji na drodze, wskutek czego doprowadził do zderzenia ciągnika z poprzedzającymi go pojazdami osobowymi i powstania efektu domina zderzeniowego, w którym uczestniczyło, oprócz wymienionego ciągnika siodłowego, siedem samochodów osobowych i powstania pożaru tych pojazdów - opisuje Ewa Obarek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.