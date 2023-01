Szczecin. W testamencie zapisał 60 tysięcy dolarów na oddział kardiologii szpitala

czytaj dalej

"Pojawiła się eskalacja roszczeń ze strony Komisji Europejskiej" - tak prezydencki minister Paweł Sałek określa oczekiwania Komisji Europejskiej co do liberalizacji ustawy wiatrakowej. Tyle że to warunek znany od co najmniej pół roku, uzgodniony wspólnie z polskim rządem.