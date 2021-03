Jedna z teczek akt sprawy księdza Dymera "zagubiła się". Były w niej dane świadków

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", poszukiwania teczki trwają już od kilku tygodni. Sprawa miała wyjść na jaw, kiedy prokuratura zwróciła się do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum o zwrot akt sprawy. Wtedy okazało się, że brakuje jednego tomu z danymi wrażliwymi mężczyzn, którzy jako nastolatkowie mieli być wykorzystani seksualnie przez duchownego. Były tam nazwiska, PESEL-e, adresy poszkodowanych. W tym momencie dotarcie do tych osób może okazać się niemożliwe.

Wrażliwe dane

– Te akta dotarły z prokuratury do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, by później wrócić do prokuratury. Potem kolejny raz zostały odesłane z prokuratury do sądu – mówił "Gazecie" sędzia Strączyński.