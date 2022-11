Mniej tramwajów na największą polską nekropolię i zmiany w organizacji ruchu

Tramwaje co kilkanaście minut

Już od piątku na szczecińskie ulice wyjechało więcej tramwajów nr 10 kursujących z Placu Rodła na Gumieńce. Na co dzień ta linia działa tylko w godzinach szczytu, ale już w piątek jeździć będzie cały dzień w odstępach co 15 minut.

Autobusy częściej

Większa jest za to częstotliwość kursowania autobusów. Osoby wybierające się na cmentarz mają do dyspozycji standardowe linie 53 i 102 oraz uruchomione z okazji święta: D53, D60, D62, D67, D97, D07.

Rady dla kierowców

A w Dąbiu wprowadzony zostało ograniczenie prędkości na ul. Goleniowskiej do 40 kilometrów na godzinę. Ponad to wprowadzony został ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej.