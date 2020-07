Eksperyment ratowników medycznych z arbuzem w roli głównej

Ratownik trzyma w rękach kask z arbuzem w środku. Kiedy go upuszcza, arbuz jest cały, jedynie kask pęka w kilku miejscach. Później ratownik robi to samo, tym razem jednak bez kasku. Arbuz pęka na pół. Film, na którym widać eksperyment szczecińskich ratowników, pokazuje, jak kask chroni naszą głowę w razie upadku podczas jazdy rowerem, hulajnogą, czy na rolkach.

Jak mówią ratownicy, wakacje to czas, kiedy do urazów głowy, rąk i nóg dochodzi najczęściej.

Jak to ostatnie jest ważne, pokazuje eksperyment ratowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Nagraliśmy taki prosty filmik z arbuzem w roli głównej - mówi Targaszewska.

"Kask ma pęknąć, a głowa ma być cała"

- Kask to jest najważniejsza rzecz dla nas. W tej chwili dobry kask z atestem kosztuje na poziomie 40-50 złotych w popularnej sieci sklepów sportowych. Nie jest to wydatek nie wiadomo jaki w porównaniu do ceny sprzętu, na którym jeździmy, czyli roweru, czy hulajnogi - mówi Krzysztof Radek.