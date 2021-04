Dwie dziewczynki w ciężkim stanie po wypadku na placu zabaw. Kontrole w szczecińskich przedszkolach

- Doszło do nieszczęśliwego wypadku, nie znamy dokładnie jego przebiegu. Bada to policja pod nadzorem prokuratury – przyznaje Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina. Do zdarzenia doszło na terenie przedszkola przy ulicy Hożej w Szczecinie w piątek 23 kwietnia po godzinie 12. Wiadomo, że doszło do podduszenia dwóch dziewczynek.