Szczecin. Chciał uratować tonącego kolegę, obaj chłopcy zmarli w szpitalu. Prokuratura ponownie umorzyła śledztwo

Deweloperzy w siedmiu dużych miastach w lipcu 2022 roku sprzedali 2,4 tysiąca mieszkań. Oznacza to wzrost o 12 procent w porównaniu do czerwca, jednocześnie jest to wynik o 31 procent niższy niż przed rokiem - wynika z danych portalu rynekpierwotny.pl.