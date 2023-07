CBA nie miało prawa zabrać ginekologicznej kartoteki. Zdaniem sądu to niedopuszczalne

Przypomnijmy, że w styczniu br. agenci CBA niespodziewanie wkroczyli do jej prywatnej praktyki, konfiskując karty medyczne pacjentek oraz ich historie chorób sięgające aż do 1996 roku.

Do takiej sytuacji doszło dlatego, że Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie pomocnictwa w nielegalnej aborcji, a także wprowadzania do obrotu leków, które nie są dopuszczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdanie to podziela pełnomocnik lekarki, który uważa, że agenci nie powinni zabierać wszystkich tych kart, tylko dokumentację tej jednej pacjentki, o którą chodziło.

Według samej dr Kubisy to działanie, które ma na celu znalezienie informacji, które mają świadczyć na jej niekorzyść.

- Odnoszę takie wrażenie, że po prostu, tak jak pan prokurator powiedział: "zabiera dokumenty i szuka na mnie dowodów", że on rzeczywiście tych dowodów szuka i coraz to nowsze wymyśla albo będzie wymyślał - mówi lekarka.

Pacjentki będą mogły walczyć o swoje prawa

Karty pacjentek wróciły z powrotem do gabinetu dr Kubisy, ale jak podkreśla lekarka, wróciły one w takim stanie, że do tej pory nie udało jej się uporządkować dokumentacji.