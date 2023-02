Agenci CBA w gabinecie ginekologicznym zabezpieczyli dokumentację pacjentek. "To skandal"

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na zlecenie prokuratury, weszli do prywatnego gabinetu ginekologicznego w Szczecinie i zabrali dokumentację medyczną pacjentek od 1996 roku. Ma to związek - jak informuje prokuratura - z prowadzonym postępowaniem dotyczącym pomocnictwa w aborcji. - To już nawet nie jest nieprawda, to są oszczerstwa - mówi lekarka.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego do prywatnego gabinetu ginekolożki Marii Kubisy weszli 9 stycznia. Jak przekazała na antenie TVN24 reporterka Natalia Madejczyk, kilku funkcjonariuszy weszło do poczekalni, z której wyprosili pacjentki oczekujące na wizytę i zabezpieczyli dokumentację wszystkich kobiet, które lekarka przyjmowała od 1996 roku. Zabrali też elektroniczne nośniki danych, w tym m.in. telefon komórkowy.

"To jest potwarz i skandal"

Jak poinformował prokurator Marcin Lorenc, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, zabezpieczenie dokumentów ma związek z postępowaniem dotyczącym pomocnictwa w usunięciu ciąży.

Lekarka na antenie TVN24 zaprzeczyła zarzutom.

- To już nawet nie jest nieprawda, to są oszczerstwa. Zarzucił (rzecznik - red.), że ja dystrybuuję środki farmakologiczne niedopuszczone do obrotu w Polsce, że w zasadzie, nakłaniam do aborcji. Dla mnie to jest potwarz. Ponad 30 lat pracuję w zawodzie. To jest skandal. Ja tyle ciąż prowadzę, trudnych. Ciąże zagrożone, ja tyle dzieciaków uratowałam - mówiła ze łzami w oczach na antenie TVN24 doktor Maria Kubis.

Jak przekazała reporterka TVN24, według lekarki może chodzić o lek przeciwbólowy, który kupiła w aptece w Niemczech dla pacjenta, 80-letniego mężczyzny. Jak jednak zapewniła lekarka w rozmowie z reporterką TVN24, absolutnie nie przepisywała nigdy takich leków kobietom ciężarnym.

W poniedziałek dokumentacja wróci do gabinetu?

Lekarka od kilku tygodni nie ma dokumentacji medycznej swoich pacjentek, a to utrudnia, a czasem nawet całkowicie uniemożliwia prawidłowe leczenie, ze względu na brak znajomości historii chorób poszczególnych kobiet.

Marcin Lorenc, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie poinformował, że w poniedziałek (27 lutego) prokurator zakończy zapoznawanie się z dokumentami i zwróci je lekarce.

- Prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy, bo w toku prowadzonego śledztwa uzyskano informacje wskazujące z wysokim prawdopodobieństwem, że mogło dojść do popełnienia czynów karalnych, które polegały na udzielaniu pomocnictwa w przerywaniu ciąży wbrew przepisom ustawy - powiedział prokurator Lorenc szczecińskiej "Gazecie Wyborczej". Jak tłumaczył na łamach dziennika, chodzi też o czyn "z zakresu prawa farmaceutycznego, polegający na wprowadzaniu do obrotu środków medycznych, środków leczniczych, które nie posiadają odpowiednich atestów i nie są dopuszczone do obrotu w Polsce", a dokładnie "podejrzenie stosowania środka poronnego".

Od blisko dwóch miesięcy gabinet nie może normalnie działać TVN24

W rozmowie z "Wyborczą" prokurator Lorenc zapewnił, że ze względu na to, że dokumenty zawierają wrażliwe dane, tylko prokurator prowadzący śledztwo ma do nich dostęp.

W tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów.

Pacjentki zbulwersowane, zapowiadają podjęcie kroków prawnych

Lekarka o sprawie poinformowała m.in. Izbę Lekarską i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak przekazała na antenie reporterka TVN24 Natalia Madejska, oburzone zachowaniem prokuratury i CBA są też jej pacjentki. - Kobiety zrzeszają się w internecie pod auspicjami organizacji broniących praw kobiet i planują kroki prawne w obronie tajemnicy lekarskiej i obronie rozpowszechniania ich danych. Nie są zadowolone z tego, że prokurator tę dokumentację przegląda - przekazała reporterka.

W sprawę zaangażowała się Bogna Czałczyńska, działaczka na rzecz praw kobiet, regionalna pełnomocniczka Kongresu Kobiet, pełnomocniczka marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. równego traktowania. - W tej chwili zespoły prawników Kongresu Kobiet i innych organizacji pozarządowych pracują i zastanawiają się jak na drodze prawnej bronić praw pacjentek do ochrony danych wrażliwych, tajemnicy lekarskiej i prawa do leczenia, które zostało odebrane - przekazała w rozmowie z reporterką TV24.

Autor:ms/gp

Źródło: TVN24/Gazeta Wyborcza