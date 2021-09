Mężczyznę poraził prąd, pomógł mu kierowca. Córka rannego: dzięki niemu mój tata żyje

55-letni mężczyzna został porażony prądem podczas pracy na budowie. Córki poszkodowanego dowiedziały się, że na miejscu ich ojcu pomógł nieznajomy mężczyzna. Postanowiły go odnaleźć. Opublikowały post w mediach społecznościowych i się udało. Odnalazły pana Norberta i podziękowały mu za uratowanie życia ich tacie.

Do wypadku doszło w poniedziałek przy ulicy Szafera w Szczecinie. 55-letni mężczyzna został porażony prądem podczas pracy na budowie. Poszkodowanemu pomógł mężczyzna, który przejeżdżał tam akurat samochodem. Zauważył, co się stało, zatrzymał się i rozpoczął reanimację. Wezwał też na miejsce karetkę pogotowia.

Córka poszkodowanego: dzięki niemu mój tata żyje

- Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 11. Na miejsce został wysłany specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego, czyli taki, w którym jest lekarz i dwóch ratowników medycznych. Kiedy trafił w ręce medyków, było zatrzymanie krążenia, pacjent nie oddychał, był nieprzytomny. Rozpoczęto natychmiast reanimację. Zespołowi udało się przywrócić akcję serca u tego mężczyzny, został zabezpieczony i przetransportowany do szpitala - mówi Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Córka poszkodowanego 55-latka dowiedziała się o mężczyźnie, który pomógł jej tacie. Razem z resztą rodziny postanowili go odnaleźć publikując post w mediach społecznościowych.

Rodzina podziękowała za uratowanie życia 55-latkowi

Mężczyzną, który pomógł 55-latkowi okazał się pan Norbert, członek Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Córki poszkodowanego zdobyły jego numer telefonu. To od niego dowiedziały się, że w akcji ratunkowej brały udział również inne osoby - między innymi pielęgniarka, z którą rodzina również się skontaktowała. Kobiety podziękowały za uratowanie życia ich ojcu.

"Być we właściwym czasie i we właściwym miejscu nie zawsze wystarczy. Nasz kolega Norbert był na miejscu i wykorzystując wiedzę z zakresu ratownictwa pomógł człowiekowi, uratował mu życie niezwłocznie przystępując do reanimacji" - napisali w mediach społecznościowych członkowie Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckiego.