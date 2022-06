Robotnicy odnaleźli rozkładające się ciało dwulatki. Matka i ojciec z zarzutami, grozi im dożywocie

Matka dwulatki również usłyszała zarzuty

- Cała rodzina mieszkała w jednym z pokoi, natomiast dziecko pozostawało w tak zwanej sypialni zamkniętej na klucz - mówi Kukawski. - Przeszkody w postaci drzwi to nie były przeszkody do przedostawania się bakterii. Mogę również stwierdzić, że makabryczny był widok zwłok tego dziecka po ich odkryciu ,albowiem pozostawało ono w takim stanie, że zarówno strażacy, jak i obecni na miejscu przedstawiciele organów ścigania, prokurator nie mogli stwierdzić, jakiej płci jest to dziecko. Z uwagi na długość włosów przypuszczali jedynie, że jest to dziewczynka - dodał prokurator.