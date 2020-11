Przed centrum handlowym i na okręcie wojennym. Żandarmi i policjanci zatrzymali pięć osób.

W piątek 23 października na terenie Świnoujścia doszło do widowiskowych akcji policji i żandarmerii wojskowej. Jedna odbyła się przy parkingu jednego z centrów handlowych, gdzie służby zatrzymały dwóch mężczyzn podróżujących czarnym volkswagenem golfem.

Akcję zarejestrował reporter lokalnego portalu iswinoujscie.pl. Na nagraniach z miejsca widać, że policjanci skrupulatnie przeszukują pojazd, którym podróżowali dwaj mężczyźni. Na miejscu pojawił się także opiekun z psem wyszkolonym do wykrywania narkotyków. Do kolejnego zatrzymania i przeszukań doszło na okręcie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w porcie w Świnoujściu.

Marihuana i kokaina u żołnierzy

O sprawie informuje poznańska prokuratura, która nadzoruje postępowanie. – Śledztwo dotyczy wprowadzenia do obrotu w Świnoujściu i Wolinie substancji psychotropowych. Prowadzi je oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. 23 października zatrzymano trzech żołnierzy i dwie osoby cywilne - informuje rzecznik poznańskiej prokuratury, Łukasz Wawrzyniak. Dodaje, że w sumie zarzuty w sprawie usłyszało już pięciu żołnierzy i dwóch cywili.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii związane z posiadaniem, wprowadzaniem do obrotu i udzielaniem narkotyków w celach majątkowych lub osobistych. W trakcie przeszukań przy zatrzymanych zabezpieczono marihuanę i kokainę, ale prokuratura nie informuje o tym, w jakich ilościach. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów. Grozi im do 10 lat więzienia.