Bomba częściowo odkopana. Nurkowie przygotują "odseparowanie zapalników od korpusu"

Zakończyły się przygotowania do neutralizacji 5,4-tonowej bomby Tallboy zalegającej na dnie Kanału Piastowskiego w Świnoujściu (Zachodniopomorskie). Wcześniej ponad 750 osób musiało opuścić swoje domy na czas operacji. Nurkowie zeszli pod wodę i odkopywali Tallboya. - Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem - przekazał chorąży marynarki Michał Jodłoski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Operacja związania z usuwaniem niewybuchu rozpoczęła się w poniedziałek rano. Akcja zaplanowana jest na pięć dni. Tallboy będzie neutralizowany metodą deflagracji - to proces oddziaływania na materiał wybuchowy innym materiałem wybuchowym i wkładką kumulacyjną. Wcześniej nurkowie musieli jednak bardzo delikatnie usunąć piasek, który zalegał na bombie.

- Dzisiaj nurkowie minerzy 8. FOW wykonali między innymi: rekonesans miejsca zalegania obiektu, niwelację dna i częściowe odsłonięcie górnej powierzchni korpusu bomby oraz wstępne ułożenie pierścienia PCV w osi bomby na wyznaczonym miejscu. Prowadzili wybieranie urobku z wnętrza pierścienia i jego powolne zagłębianie w dnie wokół tylnej części bomby - poinformował po południu rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.

Jak dodał, działania te są przygotowaniem do procesu deflagracji, "której spodziewanym efektem jest odseparowanie zapalników od korpusu bomby oraz znaczna redukcja materiału wybuchowego". Specjaliści ocenili, że poniedziałkowe warunki były bardzo dobre, ze stosunkowo dobrą widocznością na dnie, "pomimo dość silnego prądu" w Kanale Piastowskim.

"Nikt wcześniej w historii w Polsce nie miał do czynienia z takim obiektem"

Wcześniej chorąży marynarki Michał Jodłoski z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża mówił, że prace przebiegają zgodnie z planem.

- Odkopaliśmy bombę w części ruchowej, w części środkowej została bomba, zgodnie z planem, pozostawiona, żeby urobek, który się znajduje dookoła utrzymywał bombę w stałym miejscu, żeby nie doszło do przesunięcia i ryzyka zadziałania zapalników - relacjonował postęp prac Jodłoski. Dodał, że grupa nurków minerów ma doświadczenie z tysiącem obiektów i tylko w tym roku jest to już kilkunaste zgłoszenie.

- My podchodzimy do każdego zadania w odpowiedni sposób i skupiamy się na każdym zadaniu indywidualnie. To jest wyjątkowe z racji tego, że nikt wcześniej w historii w Polsce nie miał do czynienia z takim obiektem, dlatego to jest takie specyficzne zadanie - tłumaczył Jodłoski.

Ewakuacja ponad 750 mieszkańców

W poniedziałek od godziny 6 trwała ewakuacja osób przebywających do 2,5 km od osi toru wodnego – to 751 mieszkańców wyspy Karsibór i Ognicy na wyspie Wolin.

Jak poinformowało biuro prasowe świnoujskiego magistratu, niewielka liczba osób zadeklarowała chęć skorzystania z pomocy służb miejskich podczas ewakuacji. Jako ich miejsce pobytu wyznaczono filię Miejskiego Domu Kultury na Warszowie. Pozostałe osoby, które zdecydowały się ewakuować własnym transportem, były zobowiązane do opuszczenia strefy bezwzględnej do godziny 8.30.

- Wyjeżdżamy na ten tydzień. Obawiamy się, dzieci powinny chodzić do szkoły i musiałyby codziennie przejeżdżać obok tego, więc jest trochę strach - mówił pan Radosław, który wyjechał z rodziną rano.

Powrót mieszkańców do domów będzie możliwy po zakończeniu prac nurków-minerów po godzinie 17. Będą musieli jednak ewakuować się ponownie następnego dnia i tak do czasu usunięcia niewybuchu.

"Obiekt jest niebezpieczny"

Tallboy (wysoki chłopiec) to bomba lotnicza, która zalega na dnie Kanału Piastowskiego w pobliżu ogólnodostępnej przeprawy promowej "Centrum". Usuwaniem niewybuchu zajmują się nurkowie-minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Nurkowie podzielili akcję na dwa etapy. Pierwszy odbywa się w poniedziałek i we wtorek. - Obiekt jest o tyle niebezpieczny, że zawiera w sobie bardzo dużo materiału wybuchowego. Długotrwałe procesy chemiczne, które zachodziły w tym obiekcie mogłyby spowodować, że każde uderzenie, każde drganie, każde przesunięcie lub podniesienie obiektu, a tym samym zmiana ciśnienia, mogłyby spowodować jego eksplozję - wyjaśniał komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.

Prace będą kontynuowane we wtorek. Zaplanowane są dalsze przygotowania do neutralizacji. Cała operacja przewidziana jest na pięć dni, choć może zakończyć się wcześniej. Czwartek i piątek to terminy zapasowe, gdyby plany nurków-minerów pokrzyżowały na przykład niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Drugi etap planowo ma rozpocząć się w środę. 2,4 tony materiału wybuchowego ma być zneutralizowane metodą deflagracji. Jak tłumaczył chorąży marynarki Michał Jodłoski, jest to proces "oddziaływania na materiał wybuchowy innym materiałem wybuchowym i wkładką kumulacyjną".

Nurkowie przygotują specjalne systemy wkładki kumulacyjnej Maritime EOD, umieszczane w oddzielnych kapsułach i zamocują je na bombie. Rozpoczną one proces deflagracji, który zostanie uruchomiony zdalnie.

- Proces deflagracji przeważnie porównywany jest do procesu spalania – to obrazowe wyjaśnienie, ale to jednak dwa różne zjawiska. Deflagracja stanowi podstawową przemianę wybuchową materiałów miotających (nie może być używana przy ładunkach inicjujących, wrażliwych na bodźce zewnętrzne). W procesie tym niepotrzebny jest też dostęp powietrza - wskazał Jodłoski. Dodał, że deflagracja jest bardziej dynamiczna niż spalanie, ale mniej niż detonacja.

Utrudnienia

Codziennie podczas trwania operacji w godzinach 7-17 ruch w Świnoujściu będzie ograniczony, nieczynna będzie między innymi ogólnodostępna przeprawa promowa Centrum, nie wolno będzie przebywać w wodzie, w godz. 9-17 zamknięty będzie też most na wyspę Karsibór.

Dostępna będzie jedynie przeprawa Warszów, którą będą obsługiwać cztery promy. Władze miasta ostrzegają przed dużymi utrudnieniami - przed przeprawą mogą tworzyć się długie kolejki. Dlatego też prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz zwrócił się z prośbą do mieszkańców o nieporuszanie się w tych dniach samochodami, a do przyjezdnych - o przełożenie wizyty w mieście na późniejszy termin.

Kierowcy, jadący z Niemiec, którzy przeprawę Centrum traktują jako drogę tranzytową w głąb kraju, powinni w tym czasie kierować się na najbliższe przejścia graniczne Kołbaskowo - Pommellen i Lubieszyn - Linken.

W promieniu 3 kilometrów od miejsca zalegania Tallboya podczas trwania akcji wprowadzony zostanie też zakaz ruchu wszelkich jednostek pływających.

Bomba z czasu II wojny światowej

Ważącą 5,4 tony brytyjską bombę lotniczą DP 12000-lb, zwaną potocznie Tallboy'em znaleziono na dnie Kanału Piastowskiego podczas prac przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m we wrześniu ub.r. To największy znaleziony do tej pory niewybuch tego typu, a akcję jego neutralizacji określa się jako niespotykaną dotąd w skali Europy.

Przed operacją neutralizacji konieczne były długotrwałe przygotowania, m.in. oczyszczenie rejonu 200 m wokół bomby – wydobyto z niego ponad 400 niebezpiecznych obiektów wybuchowych, w których znajdowało się ok. 3 ton trotylu.

Podczas II wojny światowej w Świnoujściu istniała baza Kriegsmarine. Pod koniec wojny, podczas ucieczki przed Armią Czerwoną, Niemcy zatopili sporą część amunicji. Miasto i port były atakowane przez alianckie lotnictwo. Mierzący ponad 5,5 m, zawierający 2,4 tony materiału wybuchowego o zwiększonej sile działania Tallboy jest najprawdopodobniej pozostałością po bombardowaniu pancernika kieszonkowego Lützow. Tego typu bomby służyły do niszczenia krytycznej infrastruktury III Rzeszy.

