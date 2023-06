Świnoujście. Chwalą się porozumieniem, a największe polskie prywatne muzeum przerzuca się na pieczarki

Rozwiązania tymczasowe

Jak przekazał nam Jarosław Jaz, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście, państwowa spółka zobowiązała się do sfinansowania utwardzenia drogi oraz nowej biletowanej linii autobusowej do plaży w okolicy Podziemnego Miasta oraz przekaże środki finansowe na dopłaty do biletów na rejsy białej floty do Fortu Gerharda i Latarni Morskiej przez najbliższe trzy miesiące.