Antyterrorysta wypadł z okna po policyjnej imprezie. Koniec śledztwa

Szczecińska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie śmierci dowódcy oddziału antyterrorystycznego lubuskiej policji, który wypadł z okna. Do tragedii doszło w trakcie wyjazdu szkoleniowego do ośrodka w Świnoujściu.

"Nieszczęśliwy wypadek"

- Śledztwo umorzono ze względu na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu zabronionego. Według biegłych brakuje podstaw do jednoznacznego określenia pozycji wyjściowej, w jakiej znajdował się mężczyzna przed wypadnięciem z okna oraz do tego aby do upadku przyczyniły się osoby trzecie. Był to nieszczęśliwy wypadek - informuje Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.