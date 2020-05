Największa flaga w Polsce tym razem bez rekordu, ale i tak imponuje

Na szczęście w tym roku, w porównaniu do ubiegłego, dopisała pogoda. W 2019 roku rekordowo wielka flaga o wielkości 725 metrów kwadratowych została porwana przez silny wiatr. – Tym razem flaga pięknie się rozwinęła – cieszy się Piwowarczyk.

Rekordy jeszcze nadejdą

Podniesieniu flagi, oprócz publiczności, nie towarzyszył jak w poprzednich latach akompaniament orkiestry Marynarki Wojennej oraz dźwięki tyfonów (sygnalizatorów dźwiękowych) z jednostek wchodzących do portu w Świnoujściu.

- Wolontariusze odśpiewali hymn państwowy, tak więc odbyło się to w kameralnej atmosferze, i przede wszystkim przy dźwięku łopoczącej flagi, bo kiedy tylko wjechała na kilka metrów, zaczęła pięknie tańczyć w morskiej bryzie – przekazał dziennikarzom organizator.

Flaga uszyta została w świnoujskiej pracowni krawieckiej. Akcję z okazji Dnia Flagi co roku przygotowuje kilkadziesiąt osób, oprócz krawcowych między innymi wolontariusze, harcerze, a także alpiniści.

Tradycją było to, że co roku flaga biła kolejne, w ostatnich latach swoje własne, rekordy wielkości. W tym roku w przygotowaniu przeszkodziło zagrożenie epidemiczne, ale, jak zapewniają organizatorzy, w kolejnych latach wrócą do tej tradycji.