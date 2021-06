Na wybrzeżu, od Świnoujścia do Piasków, znaleziono 35 martwych fok

35 martwych zwierząt nad polskim wybrzeżem znaleziono w dniach od 28 do 31 maja. Jak mówi Paweł Żmuda z Błękitnego Patrolu WWF, pierwsze zgłoszenia zaczęły napływać w piątek po południu. Najwięcej martwych fok pojawiło się na obszarze od Międzyzdrojów do Łeby, trochę mniej na Półwyspie Helskim, a dwie foki na odkryto na Mierzei Wiślanej.

Martwe foki leżały na plaży przez tydzień

Po zgłoszeniach WWF dokonali oględzin, zamierzyli zwierzęta i sprawdzali, czy mają one jakieś widoczne rany. W takich sytuacjach, po dokumentacji, sprawa zgłaszana jest do danej gminy, do której należy teren i to samorząd zajmuje się utylizacją zwierząt.